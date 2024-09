Volevi fare la presuntuosa non sono 28 000 | Eleonora l' amara scoperta dopo il pacco di Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'ultima puntata di, andata in onda ieri sera, giovedì 5 settembre, ha avuto come protagonista assolutainsieme ai suoi fratelli. Non ciprecedenti nella storia del programma di un bancone così affollato. E così nel corso della serata le scelte distate, in un certo senso pilotate, dai fratelli che avevano l'obiettivo, insieme alla sorella, di portare a casa un buon bottino per ridare vita a un casolare che piaceva tanto alla loro mamma. Ma la partita,un inizio in discesa, prende una rutta piega. E l'errore fatale diarriva senza il consenso dei fratelli: la concorrente infatti ha riufiutato per ben due volte l'offerta del dottore che ammontava a 50.000 euro,averne chiesti 110.000 quando c'erano ancor i 300.000 in gioco. Ma alla fine, a sorpresa, la concorrente ha accettato l'offerta più bassa del dottore, quella di 28.