Superbike Toprak Razgatlioglu subito davanti nelle FP1 in Francia con distacchi biblici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024)fasul serio a Magny-Coursprove libere del Gran Premio didel Mondiale2024: il turco della BMW mette tutti in riga nella prima sessione sul circuito francese, dando già un segnale a tutti gli avversari che il dominatore anche in questo weekend vorrà essere lui. Se nei primi due settori la concorrenza riesce quantomeno a rimanere sulle code del turco, nel T3 e nel T4 non ce n’è per nessuno e il leader del Mondiale guadagna praticamente mezzo secondo su tutti e abbassa decisamente il suo tempo, non permettendo a nessuno di avvicinarsi.in testa con il tempo di 1:36.