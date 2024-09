SIAMO SEMPRE L’ITALIA! Gli azzurri espugnano il Parco dei Principi e piegano 3-1 la Francia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Aldeidi Parigi il percorso della Nazionale Italiana comincia alla grande in Nations League. Glibattono lasul proprio campo.Al gol lampo di Bradley Barcola, hanno risposto Federico Dimarco, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Una grande dimostrazione di carattere degli uomini di Luciano Spalletti, reduci da un disastroso Europeo. PRIMO TEMPO – Luciano Spalletti passa alla difesa a 3, mentre a centrocampo rientra Sandro Tonali dopo la lunga squalifica di dieci mesi per il coinvolgimento nel calcio-scommesse. Con Scamacca infortunato, è Retegui a calarsi nel ruolo di centravanti titolare. La rancia schiera invece Mike Maignan tra i pali e Mbappé come punta centrale. Alle sue spalle, Deschamps sceglie di utilizzare un tridente composto da Griezmann, Olise e Barcola. Partenza subito da incubo per gli