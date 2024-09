Paralimpiadi Valentina Petrillo in semifinale Gaynet smentito chi l' accusava

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI -, la prima velocista apertamente trans che partecipa alle, si e' qualificata per laparalimpica dei 200 metri femminili T12 in programma stasera, dopo le polemiche dei giorni scorsi. La 51enne atleta napoletana, ipovedente dall'eta' di 14 anni a causa della sindrome di Stargardt, nel 2018 ha iniziato un percorso di transizione sociale e poi ormonale di riassegnazione di genere che nel 2023 l'ha portata a essere ammessa alle competizioni femminili dalla federazione internazionale World Para Athletics. "La prima parola che deve essere messa nell'agenda di chi gestisce lo sport, sia olimpico che paralimpico, è quella dell'inclusione", ha commentatodopo le qualifiche, "bisogna trovare una soluzione per includere rispettando gli attuali generi e contemplando il bisogno che ha una persona di sentirsi se stessa".