Nuova Fiat 600 | rinasce il nuovo modello insieme alla Lancia A112?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Prodotta tra il 1998 ed il 2010, laSeicento è stato ildi attacco del marchio italiano. Molti gli esemplari venduti, parliamo di oltre 1,3 milioni, vale a dire circa 100 mila all’anno. Insomma laSeicento è stato un ottimo successo, visto un po’ come alternativa dellaPanda e sostitutiva della più vecchiaCinquecento. Ilnon è stato poi più seguito da un’erede, lasciando libero spazioPanda, nel frattempo rivista più volte (2003 e 2012). ora si potrebbe vociferare, grazie al supporto delgrande gruppo Stellantis, di una rinascita dellaSeicento, magari in chiave elettrica. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali, a puro scopo illustrativo, presi dal video del canale Youtube di Jovcars.