MotoGP oggi in tv GP San Marino 2024 | orari prove libere streaming programma 6 settembre

venerdì 6, primo giorno di prove del GP di San Marino, tredicesimo round del Motomondiale. Sulla pista di Misano, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista molto fisica in cui sarà importante trovare il giusto compromesso tra zone di grande accelerazione e quelle più lente. Fari puntati su Francesco Bagnaia. Il piemontese, campione del mondo in carica, vorrà riscattarsi dopo quanto accaduto nel week end ad Aragon (Spagna). Il tanto discusso incidente con Alex Marquez ha avuto delle conseguenze importanti sia in termini di classifica che di condizioni fisiche, dal momento che Pecco non è al 100% della propria condizione.