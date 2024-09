LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Bagnaia dovrà rispondere a Martin e a Marc Marquez dalle 15 00 le pre-qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 1’31?707 il crono di riferimento siglato dallo spagnolo del Team Pramac, che ha preceduto di soli 37 millesimi il connazionalemettendo in mostra un’incoraggiante velocità di base in FP1. 14.18 Jorgeè partito forte a Misano. Il leader del campionato si è dimostrato subito in confidenza con la sua Ducati GP24 sul tracciato romagnolo, confermandosi uno dei protagonisti annunciati verso le gare del weekend, con il miglior tempo della prima sessione di prove libere. 14.15 Buon pomeriggio e bentrovati alladelle pre-del GP di Sandi, 13° appuntamento del Mondialedella classe regina. 11.41 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per le pre-. Grazie e buon proseguimento di giornata! 11.