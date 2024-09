Kiev | più armi Usa | altri 250 mln dollari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 13.10:più.Usa:250mln"Abbiamo bisogno di piùper cacciare i russi, soprattutto dall'area di Donetsk. Molti di voi, qui, capiscono quanto sia importante per i soldati, sulla linea del fronte, sapere che ci sia un'adeguata fornitura di".Così il presidente ucraino a Ramstein,la base Usa in Germania dove è riunito il gruppo di contatto per la difesa ucraina. Zelensky è atteso poi al Forum di Cernobbio,dove incontra Giorgia Meloni. Il capo della difesa Usa ha annunciato nuovi aiuti militari aper 250 milioni di