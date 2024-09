Enula pubblica il nuovo singolo Domenica

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024)torna in radio e in digitale con, il suoprodotto dai ROOM9 Dopo aver partecipato quest’estate a numerosi festival in giro per l’Italia,torn in radio e in digitale con(https://.lnk.to/), il suoprodotto dai ROOM9 (già al lavoro su tutti gli ultimi lavori di The Kolors, Alfa, Michele Bravi e moltissimi altri) per un back to school dai ritmi dance e con la sua inconfondibile voce.è un brano che racconta le montagne russe emotive di un amore tormentato, di una nostalgia che si intreccia con la poesia, di una lotta interiore contro il senso di perdita e il desiderio di rivivere quei momenti, anche se dolorosi.