Bake Off Italia 2024 | tutto pronto per la dodicesima edizione!

(Di venerdì 6 settembre 2024) Torna sugli schermini uno degli appuntamenti più attesi dall’audience dei programmi culinari, ladi ‘Off– Dolci in forno’. Dal celebre tendone del cooking show si preannunciano gustose novità, nuove sfide dolciarie e prove culinarie guidate dalla consueta squadra di giudici rinforzata dalla presenza fissa di un nuovo superospite. Un’accattivante novità di questasono due puntate dedicate alle selezioni tra i concorrenti. Quale mistero si nasconde sotto il tendone diOffquest’anno?diOff– Dolci in forno: anticipazioni, giudici e novità È in arrivo uno degli eventi più attesi dai fanatici di pasticceria: ladi “Off– Dolci in forno”.