AEW | Registrato il nome El Clon nuova gimmick in arrivo?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non rappresenta certo una novità che la federazioni di wrestling decidano di riservarsi la proprietà intellettuale sui nomi dei propri wrestler o su qualsivoglia altro aspetto del business. A quanto pare, la AEW ha recentementeun nuovodietro cui potrebbe celarsi una. Al momento non ci sono indicazioni precise, sappiamo solo che si tratta di “El”. “El” Secondo quanto evidenziato da Ringside News, nella giornata di ieri la AEW hai diritti sul“El”, così come sul termine “Thee”. Al momento non ci sono indicazioni precise, ma “El” potrebbe riferirsi ad unadestinata a debuttare nei tv show della Compagnia dal momento che ilè statocome riferito anche ad “apparizioni e performance di wrestler professionista”.