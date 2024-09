US Open 2024 | Pegula e Navarro sognano la finale in casa l’esperienza è dalla parte di Muchova e Sabalenka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Here we go. Il giovedì delle semifinali femminili si presenta all’orizzonte in quel di New York, la numero uno al mondo Iga Swiatek non è più in corsa e gli Stati Uniti – come lo scorso anno – puntano a fare la voce grossa con una propria rappresentante in entrambi gli incontri in programma questa notte a partire dare dall’01:00 italiana. Dodici mesi fa furono la poi vincitrice del torneo Coco Gauff e Madison Keys, mentre quest’anno tocca a due debuttanti semifinaliste Slam, ovvero Jessicaed Emma. La 30ennesi è presa la scena sull’Arthur Ashe dominando una Swiatek abbastanza irriconoscibile e che continua a fare una tremenda fatica negli Slam lontanti da Parigi negli ultimi due anni. Ne ha approfittato la tennista di, che dopo sei sconfitte ai quarti di un major finalmente è riuscita a sfatare il tabù.