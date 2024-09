Una stagione che non finisce La lettera ai giovani pieni di energia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Guidi* Osservo i gabbiani che volano alti nel cielo di Versilia in questo primo scorcio di settembre. Sbattono le ali con colpi forti, contro vento, poi si girano d’improvviso, in maniera elegante e cadono in picchiata. È l’immagine che accompagna il tramonto di un’estate che non, essendo uno stato d’animo che scalda i pensieri anche nel cupo inverno. È un’estate che ha consacrato il ritorno nelle sale cinematografiche del film “Sapore di mare”, girato in parte in Capannina 41 anni fa e ancora così amato dal pubblico. La scena finale, quando Jerry Calà manda il biglietto a Marina Suma, è una poesia sublime. Qualcuno ancora storce il naso, parla di ambienti fané, di una memoria che è restata troppo legata agli anni d’oro, ma consentitemi di rispondere che questa è la Versilia e il suo successo è proprio nel riuscire a rimanere sempre attuale.