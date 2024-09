Taremi gloria con la nazionale! Subito in rete da capitano

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) È in corso in questi minuti Iran-Kyrgyzstan, sfida valevole per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali.in gol Mehdi, in campo da titolare e– Sono bastati 34 minuti di gioco a Mehdiper trovare la gioia del gol. Titolare con tanto di fascia daal braccio in Iran-Kyrgyzstan, l’attaccante dell’Inter ha aperto le marcature della sfida per le qualificazioni asiatiche ai Mondiali. Un tiro di destro dall’interno dell’area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere avversario. La sfida è attualmente in corso e ladi casa conduce per 1-0 poco prima della fine del primo tempo, grazie proprio al nerazzurro.