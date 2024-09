MotoGP Miguel Oliveira sposa il progetto Yamaha Pramac dal 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo tanti rumours, le conferme. Il portogheseproseguirà la propria avventura in. Il centauro lusitano, in forza quest’anno al team Trackhouse sull’Aprilia, sarà uno dei punti di forza del. La squadra di Paolo Campinoti, che come è noto ha interrotto il proprio rapporto con la Ducati, darà il via l’anno venturo a questa collaborazione con la Casa di Iwata., dunque, affiancherà quasi sicuramente l’australiano Jack Miller, anche se quest’ultimo non è stato ancora annunciato. Per il centauro portoghese sarà quindi la settima stagione nella classe regina, in cui ha debuttato nel 2019 con la KTM Tech3. “È un grande privilegio per me rappresentare un brand iconico del nostro sport come. Nei miei anni di lavoro per arrivare in, ho sempre guardato le moto blu con grande entusiasmo“, ha dichiarato