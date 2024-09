Maltempo Italia forte nubifragio | grossi danni e allagamenti intere città paralizzate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Ilnon dà scampo. Un violentissimo temporale ha colpito ale parte della provincia. Nelle ore scorse la protezione civile aveva diramato l'allarme spiegando come: "nella giornata del 5 settembre piogge torrenziali e nubifragi continueranno a colpire il Nord-Ovest ed il versante tirrenico centro-settentrionale con situazioni complesse dal punto di vista idraulico e idrogeologico. Dal pomeriggio i fenomeni intensi si estenderanno anche verso il Nord-Est dove risulteranno violenti". "Si prevedono accumuli di pioggia superiori ai 150 mm al Nord, non solo a ridosso dei rilievi alpini ma anche in pianura; lungo le coste l'elevata temperatura del mare favorirà la recrudescenza dei fenomeni, pioverà molto".