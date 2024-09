' La Spezia Fantasy' tutto il mondo del gioco e del fumetto in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) La, 5 settembre 2024 –pronto per la terza edizione di 'La' in programma sabato 21 e domenica 22 settembre. Un evento fieristico, culturale che racchiude ildele delrivolto alle famiglie e agli appassionati di ogni età nella bellissima cornice delladella. L’evento è stato presentato questa mattina in municipio dal sindaco dellaPierluigi Peracchini, dall’assessore al Commercio Marco Frascatore e da Gianluca Geraci dell’associazione InEdita, organizzatore della manifestazione insieme al Comune dellae Confcommercio rappresentata da Caterina Beato, associazione Tandem e Antonella Simone di Confartigianato. “Laè pronta a vivere questa manifestazione che, anno dopo anno, riscuote sempre più successo – dichiara Peracchini – .