Italia ultimo allenamento prima della partenza per Parigi | Bastoni e Kean in gruppo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si sono messi alle spalle i rispettivi problemi fisici Moisee Alessandro, inper l’dell’per, dove gli azzurri sfideranno la Francia nel match valido per lagiornata di Nations League. Tutti i convocati sono dunque a disposizione di Spalletti, che ha provato quello che verosimilmente sarà l’undici titolare: 3-5-2 con Di Lorenzo, Calafiori ea protezione di Donnarumma, Bellanova e Dimarco sulle fasce, Frattesi, Fagioli e Tonali in mezzo al campo, Retegui e Raspadori in attacco.perinSportFace.