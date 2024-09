Inter-Milan incasso da record? Obiettivo astronomico | può crollare il primato della Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’è Campione d’Italia in carica e punta al back to back da attuale capolista. Ilparte sfavorito, alla ricerca di identità e certezze, ma proverà a vendere cara la pelle mettendo fine a una striscia poco lusinghiera di derby persi.si avvicina, il derby arriva alla 5ª Giornata diA (fra due gare) e si prepara ad essere la partita con il maggiordi sempre nella storiaA., previsto un sold out da-Juventus dell’ottobre del 2019 è la partita con il maggiorinA, circa 6.6 milioni di euro., stracittadina più famosa del calcionazionale, si prepara a superarlo toccando quota 7 milioni. L’aumento dei prezzi farà la differenza: l’, in Champions League, ha già scollinato i 10 milioni di euro in semifinale contro ilnel 2023 (12.4 milioni,assoluto).