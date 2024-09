I figli degli altri | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

I figli degli altri: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 5 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda I figli degli altri (Les Enfants des autres), film francese del 2022 scritto e diretto da Rebecca Zlotowski. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rachel è un'insegnante di scuola media sulla quarantina, divorziata e senza figli. Pur essendo felice e soddisfatta della sua vita, comincia a rivalutare la propria posizione dopo essersi innamorata di Ali e aver conosciuto la figlia Leila. Rachel trascorre molto tempo con la bambina e la tratta come se fosse propria, pur sapendo che il suo rapporto con la bambina potrebbe interrompersi in qualunque momento o essere compromesso da Alice, la madre di Leila. Nasce quindi in lei il desiderio di uno figlio proprio accompagnato da una profonda rabbia.