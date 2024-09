Dalle contrade al mondo di Burlamacco E hanno fatto pure la Notte del Bozzetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ladei bozzetti a Marina di Pietrasanta, di fronte a un risotto seppie e bieta (il risottino del Carnevaldarsena) decisamente fuori stagione. Tre elementi – il luogo, l’evento, il piatto – che di primo acchito si sposano male l’uno con l’altro. E invece, il Carnevale hala magia: un gruppo di ragazzi sugli ’anta’ dell’Alta Versilia, in barba al campanile, ha scoperto una passione viscerale per, che si è tradotta, quest’anno, nell’organizzazione di una "del" per svelare la mascherata con cui la pattuglia ’straniera’ parteciperà ai corsi, ai rioni e ai veglioni. "Tutto è partito col Carnevale del 2023 – racconta Francesco Bacci che, en passant, ha cucinato il risotto –; a me la manifestazione è sempre piaciuta. Con gli amici ci siamo appassionati e durante una cena in Darsena abbiamo proposto l’idea di una mascherata per il 2024.