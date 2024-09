Campidoglio Lega | Negata parola a Presidente e Giunta Municipio VI su emergenza personale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Durante il consiglio odierno è stato impedito aldelVI, Nicola Franco, e all’assessore al, Cristiano Bonelli, di esporre in aula la situazione relativa alla grave carenza dineldelle Torri”. Lo dichiarano in una nota il coordinatore delladi Roma e Provincia, Angelo Valeriani, Fabrizio Santori e Maurizio Politi, consiglieri in Assemblea Capitolina, e il gruppo consiliarealRoma 6. “Dopo il consiglio municipale straordinario svolto prima dell’estate, alla presenza dell’assessore capitolino Andrea Catarci, al quale non è seguita alcuna risposta, oggi i consiglieri e lasono stati costretti a presentarsi in. Le enormi difficoltà quotidiane causate da un’atavica carenza di risorse umane è divenuta intollerabile.