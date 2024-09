Archiviata indagine Gb su Weinstein per abusi sessuali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) La magistratura inquirente di Londra ha deciso di archiviare il capitolo britannico delle accuse dicontro il produttore cinematografico americano Harvey, ex re di Hollywood. Lo ha annunciato oggi Frank Ferguson, responsabile del dipartimento del Crown Prosecution Service incaricato di perseguire i reati più gravi nel Regno Unito. Secondo la valutazione della procura, "non esiste una realistica prospettiva di condanna" dinel Regno sulla base della denuncia presentata contro di lui da una singola donna, che lo accusava di due presunti episodi di aggressione sessuale a Londra risalenti al 1996. L'britannica rappresentava una coda relativamente marginale delle accuse sollevate contronegli Usa, dove non sono mancate alle fine pesanti condanne, una delle quali poi annullata in appello con ordine di ripetizione del processo.