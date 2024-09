Venezuela | Maduro vuole anticipare il Natale a ottobre mentre continua la repressione dell’opposizione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “È settembre e sembra già. Quindi quest’anno, come modo per rendervi omaggio e ringraziarvi, decreterò che ilvenga anticipato al 1° di”. L’annuncio è arrivato lunedì sera in diretta televisiva da parte del contestato presidente del, Nicolás, a poche ore dalla richiesta di arresto da parte della Procura generale della Repubblica del leaderEdmundo González Urrutia, che contesta i risultati delle elezioni di luglio. Sebbene l’annuncio disia stato pubblicato anche sul sito-web della presidenza della Repubblica, non è chiaro se il decreto di cui il capo dello Stato ha parlato durante la trasmissione “ConMás” andata in onda sul canale pubblico VTV sia stato effettivamente firmato, né in cosa consista. Il capo dello Stato ha comunque promesso a tutti ini undi “pace, felicità e sicurezza”.