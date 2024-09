Sociale | a Napoli Il banco dei desideri per studenti fragili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Libri, penne e quaderni sono alcuni dei numerosi prodotti che si possono donare ai piccolidai 3 ai 14 anni che vivono in contesti di difficoltà socio-economica delle periferie delle principali città italiane. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre in 114 librerie Feltrinelli di oltre 75 città, tra cui, torna ildei, l’evento annuale promosso da Mission Bambini in collaborazione con Librerie Feltrinelli. Effettuando acquisti in una delle librerie Feltrinelli, sarà possibile aggiungere prodotti di cartoleria come quaderni, penne, colori e gomme; ma anche libri gioco e di favole, atlanti e dizionari; infine, ampia scelta di giochi educativi e di società, puzzle, costruzioni e bambole e peluche per i più piccoli, tutti accuratamente selezionati dai librai Feltrinelli.