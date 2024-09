Sinner-Medvedev chi è il favorito per i bookmakers? Le quote per le scommesse agli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jannikaffronterà Daniilnei quarti di finale degli US, con il chiaro obiettivo di rientrare tra i migliori quattro giocatori dell’ultimo Slam della stagione. Il testa a testa con il russo andrà in scena nella notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, quando il fuoriclasse altoatesino proverà a battere il moscovita in uno scontro che si preannuncia particolarmente equilibrato e avvincente, tanto da essere considerato come un atto conclusivo anticipato. Sul cemento di Flushing Meadows a New York avrà luogo il confronto tra il numero 1 e il numero 5 del mondo, che in carriera si sono fronteggiati già dodici volte:ha dettato legge in sette occasioni, mentresi è imposto in cinque circostanze. Cinque degli ultimi sei precedenti portano la firma dell’azzurro, tra cui la finale degli Australianandata in scena il 28 gennaio.