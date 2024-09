Sara Errani e Andrea Vavassori in finale agli US Open in doppio misto! Storica prima volta per una coppia tutta italiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024)entrano insieme nella storia del tennis italiano.US, infatti, diventano laa giocare unadiin un torneo dello Slam. Battuti con il punteggio di 6-3 7-5 gli americani Tyra Caterina Grant e Aleksandar Kovacevic. Adesso per loro unatra gli altri USA Taylor Townsend e Donald Young (quest’ultimo al torneo conclusivo della carriera) e quella indonesiana-indiana formata da Aldila Sutjiadi e Rohan Bopanna. Primo game subito al deciding point, conche serve esterno su Kovacevic e salva l’1-0. Qualche problema in più ce l’ha, che però trova il modo di tirarsi fuori da una situazione di 15-30 e arriva ancora il punto decisivo in soccorso del duo azzurro.