Retroscena Szczesny | non me lo aspettavo così la Juventus lo ha ‘fatto fuori’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una risoluzione lampo, per certi versi inaspettata, seguita da una decisione ancor più sorprendente: Wojciechlascia lae anche il calcio giocato. Un addio che lascia l’amaro in bocca perchè ‘Tek’ avrebbe voluto giocare un altro anno in maglia bianconera, da protagonista quale è sempre stato, per poi ritirarsi definitivamente. Lo aveva detto, era stato concordato. “Queste sette stagioni sono state una sfida personale non semplice. Quando ti capita l’avventura della vita e faibene è una sensazione bellissima. Avrei voluto aiutare la squadra anche quest’anno, ma questo non dipende da me“, ha dichiarato in un’intervista al canale YouTube di Luca Toselli.su Di Gregorio: ‘Tek’ è fuori dal progettosi aspettava di essere ancora il portiere titolare dellaanche per la stagione 2024-2025, nonostante le voci che riguardassero Di Gregorio.