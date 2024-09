Non solo il Brasile Dove e perché non è gradito X

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Continuano le tensioni indopo la decisione della Corte Suprema brasiliana di bloccare la piattaforma social X (ex Twitter) di proprietà di Elon Musk, e di congelare le finanze del tycoon, Starlink. Oggi le autorità del Paese sudamericano hanno denunciano nuovi e pesanti attacchi hacker alle reti istituzionali brasiliane. Il sito della Polizia Federale del, per esempio, ha sofferto un pericoloso tentativo di intrusione nella rete interna. In un comunicato ufficiale, l’istituzione ha informato che è stata aperta un’inchiesta: “Non sono stati compromessi i sistemi dell’istituzione e non è stato rilevato nessun accesso ai dati”. Ugualmente, anche la Corte Suprema ha riferito di essere stata bersaglio di un attacco Distributed Denial of Service con migliaia di accessi simultanei. L’obiettivo, riferisce l’agenzia Ansa, era saturare la rete per renderla inutilizzabile.