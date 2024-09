Luigi Di Maio diventa papà | Benvenuto Gabriel Ecco chi è la bellissima mamma Le prime FOTO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Di. Fiocco azzurro in casa diè il nome scelto dale dalla compagna, Alessia D’Alessandro. Lo stesso ex ministro degli Esteri, da Berlino, dove ora risiede la coppia, ha comunicato il lieto evento: “Poche ore fa è nato. La suastupenda sta benissimo. Alessia ed io siamo tanto felici. È il figlio di un amore straordinario”. I due sono stati paparazzati per la prima volta a Venezia circa un anno fa, anche se la loro storia sarebbe iniziata qualche mese prima, secondo il sito Dagospia, notoriamente informatissimo, che già a maggio aveva anticipato la notizia della futura paternità diDi. Vediamo, ora, chi è la compagna di Di, come è nato il loro amore e i messaggi di auguri che giungono in queste ore.