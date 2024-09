L' errore di Sangiuliano? Non fare come Richelieu

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Guai alla politica che si affida alla fotografia. Più degli scontrini, delle nomine e delle mail, temo che il grande pubblico si sia fatto un’idea del caso-Boccia (di cui sul Foglio di oggi scrivono in molti meglio di quanto potrei) in base alle foto. Le avete viste tutti, sui social, in tv e sulle prime pagine dei giornali: particolarmente accusatorio appare il selfie dell’influencer con di fianco il faccione del ministro colto in un momento di beato deliquio, tramutato stamane in vignetta da collezione grazie al tratto maestoso di Mannelli sul Fatto. È ovvio che, di per sé, le foto non dimostrino un bel nulla; eppure conferiscono alla vicenda un effetto-verità che nessuna apologia, nessuna esegesi della corrispondenza o nessuno scontrino potrà mai contrastare, nel comune sentire degli elettori.