La Russia abbassa la soglia per un attacco nucleare E spunta una nuova base di lancio per i super missili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 - Laalza il livello della minaccia rivendendo la sua dottrina, in risposta all'operazione ucraina nel Kursk e al ruolo sempre più attivo dell'Occidente nella guerra contro Kiev. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato l'aggiornamento in corso, più volte chiesto dal presidente Vladimir Putin e ribadito poco tempo fa dal vice ministro degli esteri, Sergei Ryabkov. Il diritto di usare le armi nucleari Il decreto di sei pagine sulla dottrinarussa, firmato da Vladimir Putin nel giugno del 2020, stabilisce che Mosca "si riserva il diritto di usare armi nucleari in risposta all'uso di armi nucleari e armi di distruzione di massa di altro tipo contro lae (o) suoi alleati, così come nell'evento di una aggressione contro lacon armi convenzionali nel caso in cui l'esistenza stessa del Paese sia minacciata".