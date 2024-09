Harry e William si rivedono ma è ancora gelo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Restano sempre più freddi i rapporti tra. I due principi del Galles, infatti, si sono rivisti recentemente per alcuni motivi familiari. Eppure, nonostante l’occasione propizia per restaurare un rapporto civile, non c’è stato alcun segno di rappacificazione tra i due, anzi. Da quando il principeha pubblicato il suo libro di memorie, Spare, i rapporti consono andati ulteriormente deteriorandosi. Infatti, i due fratelli ad oggi non si parlano, se non in occasioni particolari, come quando il secondogenito è venuto a conoscenza della malattia di Kate Middleton. I rapporti restano molto freddi e non sembra esserci possibilità di miglioramento.di nuovo insieme, foto Ansa – VelvetGossipTrai rapporti sono sempre più deteriorati. Infatti, i due fratelli non si parlano ormai da più di un anno.