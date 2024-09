Come lo smartphone ci ascolta | le rivelazioni di Cox Media Group sulla privacy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Negli ultimi anni, la questione se i modernisiano in grado di "re" le nostre conversazioni è diventata un tema di grande interesse e preoccupazione. Recentemente, le dichiarazioni di Cox(CMG) hanno riacceso il dibattito, portando nuove evidenze e sollevando interrogativie la sicurezza dei dati personali. Ledi CoxCox, una società americana specializzata in marketing, ha attirato l'attenzione per aver promosso un servizio denominato "Active Listening". Questo servizio,descritto in una pagina web poi rimossa, affermava di poter identificare "conversazioni rilevanti tramite, smart TV e altri dispositivi" utilizzando l'intelligenza artificiale.