Carne Simmenthal richiamo alimentare | l’allerta del Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Social.ritirata dai supermercati:delsui rischi. Un lotto del famoso piatto pronto di carni bovine in gelatina è stato richiamato con una segnalazione sui potenziali rischi dati dal suo consumo. Vediamo nel dettaglio di che lotto si tratta e perché sono state attuate misure precauzionali. () Leggi anche: Nutella Vegana, gli italiani la assaggiano e la loro reazione spiazza tutti Leggi anche: “Si risparmia fino a 3.400 euro l’anno”: la classifica dei supermercati, qual è il più conveniente: un lotto ritirato dai supermercati In data 29 agosto 2024, sul sito ufficiale delè stato pubblicato un nuovovisionabile dai cittadini e consumatori. La nota riguarda un lotto di: un prodotto “pronto al consumo” contenente carni bovine in gelatina vegetale.