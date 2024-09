Un boato un’esplosione L’Italia trema ancora la scossa di terremoto sveglia i residenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) “Un grande, breve ma intenso, come”. Così è stata definita ladiavvertita intorno alle quattro del mattino del 3 settembre 2024. Una magnitudo sulla scala Richter non alta, ma che è stata chiaramente sentita dalla popolazione della zona e, anzi, molte persone che stavano dormendo sono statete proprio da quel rumore che è stato paragonato da. Nella classificazione sismica della Regione Piemonte, l’area rientra nella zona 3S, ossia di sismicità media. Negli ultimi mille anni, come riporta il sito del TGR Piemonte, i terremoti nell’area alpina torinese non hanno mai superato la magnitudo 5.6: venne toccata il 2 aprile 1808, tra Luserna San Giovanni e Angrogna. Vi furono diversi danni e alcuni feriti. Esplosione nella villa delle vacanze, Giuseppe muore dopo un’atroce agonia.