Tutte le sfilate da non perdere nella prossima Milano Fashion Week

(Di martedì 3 settembre 2024) Con l'estate ormai alle spalle, la moda è pronta a ricominciare il suo sport preferito: le. Incastrata tra Londra e Parigi, laandrà in scena dal 17 al 23 settembre con i suoi show e le sue presentazioni. Pur trattandosi della Settimana della Moda dedicata al womenswear, sono sempre di più i marchi che optano per uno show co-ed portando in scena le collezioni maschili e femminili insieme. Gli appuntamenti in calendario saranno 173, divisi tra, presentazioni ed eventi. Chi ci sarà allaI fan del menswear avranno da fare già dal 17 settembre, prima con lo show di Marni e poi con quello di Iceberg, che quest'anno festeggia il suo 50° anniversario. Si prosegue il giorno successivo con Antonio Marras e Boss la mattina, seguiti da Jil Sander e Onitsuka Tiger nel pomeriggio.