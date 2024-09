Sharon Verzeni Sangare e l’omicidio per capriccio | ha scelto il bersaglio più debole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Moussaha uccisodopo aver“ilpiù vulnerabile”. Ha commesso, tra il 29 e il 30 luglio, “in maniera casuale,sa”. E lo ha fatto in uno stato mentale “totalmente integro”. E’ la gip del tribunale di Bergamo, Raffaella Mascarino, a tratteggiare nella sua ordinanza di 39 pagine il quadro delcompiuto dall’uomo di 30 anni che ha accoltellato la barista 33enne a Terno d’Isola e che ora è in carcere.ha vagato per oltre mezz’ora per i paesi della Bergamasca prima di scegliere “ilpiù vulnerabile” dopo una serie di tappe: prima minaccia due ragazzini, poi prende di mira una persona col computer a bordo di un’auto nel parcheggio del cimitero di Chignolo d’Isola, poi punta un altro uomo che definisce “un pelato”.