Paolo e Nives? Clamoroso ad Affari tuoi | De Martino a rischio licenziamento dopo 2 puntate

(Di martedì 3 settembre 2024) Finale più dolce che amaro ad, il quiz show dell'access prime time da lunedì condotto da Stefano Dein sostituzione di Amadeus (passato al Nove). Risultati stratosferici sia per gli ascolti sia per i concorrenti.e mamma, in gara martedì, si sono portati a casa 70mila euro,che al debutto erano stati vinti 100mila euro. Per la verità, anche in questo caso mamma e figlio hanno scoperto di avere nel pacco 100mila euro, ma avevano già fatto la loro offerta al Dottore, chiedendo appunto 70mila euro per fermarsi e finire la puntata. Un'arma a doppio taglio, e infatti il Dottore ha accettato al volo "risparmiando" molto probabilmente 24mila euro. In compenso, tra i telespettatori che commentano la puntata su X, c'è ch ironizza: "Caro Desei ain due giorni hai sperperato da mamma Rai 170mila euro".