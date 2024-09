Mercoledì | Winona Ryder farà un cameo nella seconda stagione?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) La star di, Jenna Ortega, ha confessato che le piacerebbe poter tornare a lavorare con l'iconicadopo Beetlejuice 2. Le ragazze goth più amate della cultura pop,Addams e Lydia Deetz, hanno in comune molto di più di una frangetta iconica e dell'amore per il nero In realtà sono intrinsecamente legate: Tim Burton, regista di Beetlejuice, ha diretto Jenna Ortegaserie Netflix di, frequente collaboratrice di Burton sul grande schermo, ha recitato in Stranger Things, la serie fantascientifica di successo dello streamer, e non è difficile immaginare un modo in cuipossa apparire nello spin-off della Famiglia Addams. Per questo motivo, GamesRadar+ e Inside Total Film hanno chiesto a Jenna Ortega se