Latoya Ammons oggi che fine ha fatto la vera protagonista di The Deliverance – La redenzione?

(Di martedì 3 settembre 2024)vive a Indianapolis e 12 anni dopo essersi lasciata alle spalle gli eventi soprannaturali di cui si parla nel film The Delince – La, sta bene ma preferisce vivere in riservatezza. Lo ha dichiarato il regista del film Netflix, Lee Daniels, che ha avuto modo di parlarle al telefono. Suo figlio minore, Armani, è morto nel 2021, mentre gli altri due dovrebbero avere 22 e 25 anni e non sappiamo se vivano ancora con. La donna, dopo l’attenzione ricevuta dal suo caso, ha deciso di chiudere i suoi profili social.– fonte YoutubeCome abbiamo raccontato dettagliatamente nel nostro articolo sulla storiache ha ispirato The Delince, nel 2011, insieme ai suoi tre figli e sua madre andarono a vivere in una casa a Gary che si rivelò essere infestata da demoni.