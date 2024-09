La Turchia arresta il tesoriere del Mossad nel Paese | Raccoglieva soldi dall’Europa da inviare agli agenti in Siria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) La guerra a Gaza ha riacceso le tensioni tra Israele e la, Stato che da anni ha avviato una manovra politica per ergersi a grande potenza in difesa della popolazione palestinese. Così ilguidato da Recep Tayyip Erdo?an ha fattore a Istanbul Liridon Rexhepi, cittadino kosovaro considerato ilche gestiva il denaro per le operazioni nell’area deglidelisraeliano. L’uomo è stato messo sotto sorveglianza il 25 agosto, quando è entrato nel, e catturato a Istanbul il 30. Nessuna dichiarazione ufficiale da Tel Aviv e sarà difficile che ne vengano diffuse, dato che lo Stato ebraico difficilmente rivendica o ammette attività d’intelligence fuori dai suoi confini.