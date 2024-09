La tradizione culinaria della Thailandia meridionale in chiave Michelin

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 3 settembre 2024) Lanon ha attualmente ristoranti con tre stelle, ma vanta sette indirizzi con due macaronsRossa, tutti situati nella capitale Bangkok. Con piacere, si nota che la maggior parte dei ristoranti in questione propone cucina thailandese, motivo in più per dedicare del tempo ad almeno una di queste esperienze. Nel nostro caso, anche quasi per coerenza visto il percorso seguito nel corso del viaggio, siamo andati a trovare Supaksorn Jongsiri, detto semplicemente Ice. «The king of the Sounther regions», così lo chiamano tanti conoscenti e colleghi vista la sua incredibile conoscenzacucina delle regioni del Sud. Ice non è cresciuto con il desiderio di diventare uno chef, ma allo stesso tempo la vicinanza e l’affetto per la nonna lo hanno tenuto sempre in qualche modo legato a pentole, fuochi e fornelli.