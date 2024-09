Ieri in Campania | frana a San Felice a Cancello ritrovato il corpo della donna dispersa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 2 settembre 2024. Avellino – Prende forma e vita quella che sarà la nuova sede dell’Ordine provinciale dei medici. Si tratta dell’ex Asilo “Patria e Lavoro” tra via Vasto e via Terminio, un tempo di proprietà comunale, poi messo all’asta da Palazzo di città nel più vasto piano di dismissione dei beni comunali, e acquistato dall’ordine professionale per un importo di circa 450mila euro. (LEGGI QUI) Benevento – Suicidio nel carcere di Benevento. Il garante Ciambriello: ”Un dramma, una strage di Stato che si consuma nell’indifferenzapolitica esocietà civile”. (LEGGI QUI) Caserta – E’ statoilin seguito allache si è verificata a San