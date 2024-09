Ha preso la sua decisione Fiorello e la tv il retroscena che smentisce tutte le notizie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Ormaiavrebbela suasul suo futuro in tv. Abbiamo letto tantissime indiscrezioni in questi ultimi mesi, ma ora sembra essere arrivata la parola fine a questa vicenda. A svelare tutto in anteprima è stato il sito TvBlog, che è riuscito a contattare persone vicine al conduttore televisivo affinché potessero fornire delle precisazioni. E ora sappiamo praticamente tutto sue su ciò che farà . La suasul futuro in tv era nell’aria, visto che ormai siamo a settembre e i vari programmi stanno per ritornare protagonisti sulle emittenti. E ora, nonostante alcune voci circolate in questa torrida estate, pare che lui abbia fatto una scelta ben precisa e veramente molto importante. Leggi anche: “Quanto ci mancherai”.