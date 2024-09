Figc Marche Panichi confermato presidente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ivo, 81 anni, originario di Ascoli Piceno, è statoalla presidenza del Comitato regionaledella Federazione italiana giuoco calcio.è stato rieletto al primo turno con 216 voti contro i 163 di Gustavo Malascorta (più una scheda bianca), un margine quindi di 53 preferenze, che gli permetterà di ricoprire anche per il prossimo quadriennio la massima carica regionale del calcio dilettantistico marchigiano. Ivo, avendo avuto più del 51 per cento dei consensi già alla prima votazione, non ha avuto necessità di giocarsela al ballottaggio. Cavaliere al merito della Repubblica italiana, nella tornata precedente (9 gennaio 2021) aveva ottenuto 204 voti (51%) contro (allora erano 3 liste) i 113 di Angelo Camilletti e i 76 di Paolo Cellini.