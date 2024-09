Federer | Confido che Sinner non abbia fatto nulla ma comprendo la frustrazione di altri tennisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) “Penso che tutti noi siamo abbastanza convinti, noi tutti confidiamo sulche Jannik non, ma c’è un’incoerenza potenziale, quella per la quale non è dovuto stare fuori mentre non erano sicuri al 100% di cosa stesse succedendo, penso che questa sia la domanda a cui bisogna rispondere.ladi chi dice ‘è stato trattato come gli?’. Lo ha detto Roger, leggenda del tennis, intervistato da Usa Today Sports in merito all’ormai arcinoto caso Clostebol che ha coinvolto Jannik, positivo alla sostanza ma assolto da ogni possibile accusa di doping: “Capisco che sia una situazione complicata. E’ l’incubo di ogni atleta e di ogni squadra ricevere queste accuse e avere questi problemi, perché compiliamo questi moduli tutto il giorno, tutti i giorni.