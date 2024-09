Eav il primo treno nuovo di Stadler arriva nell’officina di San Giovanni a Teduccio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) “Oggi è una giornata storica per Eav, emozionante”. Lo dichiara il presidente di Eav Umberto De Gregorio. Finalmente èto nella officina di Sanildei 56 treni nuovi difinanziati e contrattualizzati. L’accordo quadro conne prevede 100. Ora inizia il percorso amministrativo per ottenere l’Amis da Ansfisa, ovvero l’autorizzazione che Ansfisa (agenzia nazionale sicurezza ferroviaria) deve concedere alla casa costruttriceper l’immissione in servizio. Questo processo richiederà tempo, essendo un prototipo unico in Europa e progettato su misura per la Vesuviana (a scartamento ridotto), forse anche un anno, ma ilè qui. E superato lo scoglio delpoi la strada sarà in discesa. Il piano prevede dieci nuovi treni in servizio entro il 2025 e tutti e 56 entro il 2026.