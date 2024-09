Dior la ceo di Miu Miu Petruzzo diventa direttore generale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Il ceo di Miu Miu Benedettasarà il nuovo managing director di ChristianCouture. Lo riporta il sito di moda Wwd, a cui la presidente e ceo di ChristianCouture, Delphine Arnault, ha confermato cheentrerà a far parte della squadra dia partire dal prossimo 15 ottobre. "Sono convinta che il talento e la leadership di Benedetta saranno risorse importanti per il continuo sviluppo delle attività die della sua influenza internazionale", ha dichiarato Arnault. "La sua esperienza nel mercato del lusso continuerà a migliorare la desiderabilità e il successo di. Insieme, grazie all'eccellenza dei team in campo, continueremo a costruire il futuro e a rafforzare la nostra organizzazione". La notizia ha pesato su Prada, che controlla Miu Miu.