Bonus spesa scattata da ieri la social card da 500 euro | occhio ai furbetti

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ha preso ufficialmente il viailda 500per fare la. Un beneficio per le famiglie in difficoltà che potranno usufruire della‘Dedicata a te’ per acquisti di beni di prima necessità. Un aiuto che avrà una durata limitata, fino a dicembre, e che toccherà una platea aumentata rispetto al 2023 che potrà usufruire di unche ha avuto un incremento: si è passati dagli iniziali 459agli attuali 500. Il tutto perchè è aumentata la dotazione finanziaria da poter distribuire. Toccherà 1.33 milioni di persone, nuclei familiari composti da almeno tre persone residenti in Italia, con un Isee non superiore a 15mila